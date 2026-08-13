Haberler

Almanya'da aşırı sıcaklar: 12 bin 500 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da aşırı sıcaklar: 12 bin 500 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın merkezi halk sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI), bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 9 bin 600'ü 22-28 Haziran'da olmak üzere 6 Nisan-2 Ağustos arasında yaklaşık 12 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunurken, bu sayının daha da yüksek olabileceğini bildirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın merkezi halk sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI), bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 9 bin 600'ü 22-28 Haziran'da olmak üzere 6 Nisan-2 Ağustos arasında yaklaşık 12 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunurken, bu sayının daha da yüksek olabileceğini bildirdi.

Aşırı sıcak hava dalgasının Almanya'daki etkileri sürüyor. RKI, 6 Nisan-2 Ağustos arasında yaklaşık 12 bin 500 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. En fazla ölümün sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı 22-28 Haziran tarihleri arasındaki olduğunu belirten RKI, bu rakamların tahmin olduğunu, aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısının daha da yüksek olabileceğini kaydetti.

Sıcaklığa bağlı ölümleri önceki yıllarla karşılaştıran RKI'nın verilerine göre, Almanya'da sıcaklığa bağlı en yüksek ölüm sayıları 2018 ve 2019 yıllarında kaydedildi. 2018'de yaklaşık 9 bin 400, 2019'da ise 7 bin 700 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uzmanlara göre sıcakların yol açtığı ölümlerin çoğu doğrudan sıcak çarpmasından kaynaklanmıyor. Aşırı sıcaklar; kalp-damar, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırarak ölüm riskini artırıyor. Bu nedenle sıcaklık, ölüm belgelerinde çoğu zaman doğrudan ölüm nedeni olarak yer almıyor.

Enstitü'nün raporuna göre, ortalama haftalık sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde ölüm oranlarında belirgin bir artış görülüyor. Raporda, özellikle geceleri sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği "tropik geceler"in yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi bir risk oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var