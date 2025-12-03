Haberler

Almanya Spd Milletvekili Karaahmetoğlu: "Afd'nin Yeni Gençlik Yapılanması Demokrasi İçin Ciddi Tehdit"

Güncelleme:
Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, aşırı sağcı AfD'nin kurduğu gençlik örgütü 'Generation Deutschland'ın demokratik düzene ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Karaahmetoğlu, bu yapının önceki aşırı sağcı örgütlerle aynı ideolojiyi sürdürdüğünü vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Meclis Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yeni kurduğu gençlik örgütü "Generation Deutschland"ın (Almanya Nesli) demokratik düzene yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Karaahmetoğlu, Almanya'da demokrasi, hukuk devleti ve sosyal adaletin aşırı sağ ideolojilerin hedefi haline geldiğini vurguladı.

Karaahmetoğlu, "AfD'nin gençlik teşkilatlanması olarak kurulan Generation Deutschland, kuruluş etkinliğinde demokratik toplumumuz için tehlikeli bir yapı olduğunu göstermiştir. Ülkede aşırı sağcı ideolojilerin yayılması endişe verici boyutlara ulaşmıştır" dedi.

Yeni teşkilatın, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı faaliyetleri nedeniyle izlemeye alınan ve daha sonra kapatılan "Junge Alternative"ın (Genç Alternatif) doğrudan devamı olduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Yeni isim ve yeni bir kuruluş iddiası, bu örgütün radikal, insanlık dışı ve demokrasi karşıtı ideolojisini değiştirmiyor. Generation Deutschland, kapatılan yapının sadece yeni ambalajıdır" dedi.

Karaahmetoğlu, kuruluş kongresinde kullanılan söylem ve sembollerin de önceki örgütle aynı ırkçı, ayrımcı ve otoriter çizgiyi yansıttığını ifade etti. Gençlerin nefret söylemi ve yabancı düşmanı fikirlerle hedef alındığını belirten Karaahmetoğlu şöyle konuştu:

"Bu yapı, Almanya'nın Nazi döneminden sonra inşa ettiği anayasal demokratik düzene açık bir saldırıdır. Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın önceki gençlik örgütünü aşırı sağcı olarak sınıflandırması boşuna değildi. Aynı kadrolar, aynı söylemler ve aynı hedeflerle yola çıkan bu yapının farklı bir amacı olamaz."

Tüm demokratik kurumları ve sivil toplumu dikkatli olmaya çağıran Karaahmetoğlu, AfD'nin bu gençlik yapılanmasını himaye etmesinin partinin demokratik bir siyasi aktör olmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Karaahmetoğlu, gençlerin aşırı sağ ideolojilerden korunması için demokratik değerler etrafında güçlü örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizi insan onuru, eşitlik, özgürlük ve dayanışma gibi değerler etrafında bir araya getirmeliyiz. Sosyal demokrasinin gençlik örgütleri ve diğer demokratik yapılar, barışçıl ve kapsayıcı bir gelecek için gençlere gerçek bir yuva ve perspektif sunmalıdır."

