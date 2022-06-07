Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü - Haberler

Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü Almanya'nın Schwalmstadt kentindeki bir alışveriş veriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırgan 53 yaşındaki bir kadını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Schwalmstadt kentinde bugün yerel saatle 13.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ Silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ Yerel bir gazetede, 58 yaşındaki silahlı bir adamın yanındaki 53 yaşındaki kadını vurduktan sonra intihar ettiği kaydedildi. GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI Polis alışveriş merkezinin çevresine giriş çıkışların kapatıldığını açıklarken, olayın kontrol altına alındığını ifade etti. EYALET BAŞKANI TAZİYELERİN İLETTİ Hessen eyalet parlamentosu olaydan kısa bir süre sonra oturuma ara verdi. Eyalet Başbakanı Astrid Wallmann, milletvekilleri adına ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. İhlas Haber Ajansı / Dünya alışveriş Almanya Dünya Haberler

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