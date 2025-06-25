Almanya'da 8 Bin Metrekarelik Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Nürnberg yakınlarında çıkan orman yangını 400 acil durum personeli ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 itfaiyeci hafif yaralandı ve bölgedeki bazı sakinler tahliye edildi.

ALMANYA'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan ve 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.

Roth bölgesi itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 400 acil durum personeli ve helikopterlerin desteğiyle yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Açıklamada, 8 bin metrekarelik alanı etkileyen orman yangınında 2 itfaiyecinin hafif yaralandığı, birine olay yerinde tedavi uygulandığı, diğerinin ise hastaneye sevk edildiği belirtildi. Uzun süren çabalar sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında, bölgedeki bazı sakinlerin önlem olarak evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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