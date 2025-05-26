Almanya'da 50'den Fazla Okula Bomba Tehdidi

Almanya'da 50'den Fazla Okula Bomba Tehdidi
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Rheinland-Pfalz eyaletinde 50'den fazla okul, bomba tehdidi içeren e-postalar aldı ve tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis, tehditlerin çoğunun sahte olduğu düşünse de her birini ciddiyetle araştırıyor.

Haber: Berlin

(MAİNZ )- Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde 50'den fazla okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi. Tedbir amaçlı okullar tahliye edildi.

Pazartesi sabahı itibarıyla eyalet genelinde en az 56 okul bu tehditleri aldı. Trier, Aach, Bernkastel-Kues, Idar-Oberstein gibi şehirlerdeki okullara gelen tehdit içerikli e-postaların metinleri aynıydı ve tehditler, Cuma günü Almanya genelinde gönderilenlerle birebir örtüşüyordu.

Polise göre, bu tehditlerin çoğunun sahte olduğu düşünülse de her biri ciddiyetle araştırılıyor. Kaiserslautern, Koblenz, Mainz, Ludwigshafen gibi birçok bölgede okullar tahliye edildi veya derslere ara verildi.

Tehditlerin tamamı aynı e-posta adresinden gönderildi. Rheinland-Pfalz Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), göndericiye ulaşmak için çalışmalar yürütüyor. LKA, bu tür tehditlerin ciddi suçlar olduğunu ve yapan kişinin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Eğitim Bakanı Sven Teuber ve İçişleri Bakanı Michael Ebling, tehditleri sert şekilde kınayarak, okulların güvenliğinin sağlanması için tüm desteklerin verileceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya
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