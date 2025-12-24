Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Noel Mesajı: Ukrayna'ya Destek Fedakârlık Gerektirecek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'ya destek ve özgürlükleri korumanın fedakarlık gerektireceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'daki savaşa ve Avrupa'nın sorumluluklarına dikkat çekti. Steinmeier, Ukrayna'ya destek olmanın ve özgürlükleri korumanın Almanya ve Avrupa için fedakarlık gerektireceğini belirterek "Karanlıkta bir ışık yanar. Bu umut, sevinç ve güven verir" diyerek bu umudun hem büyük siyasi kararlarda hem de toplumdaki küçük dayanışma örneklerinde önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, toplumun ortak değerler ve hedefler etrafında birleşmesinin yol gösterici olacağını belirterek, açıklık, diyalog ve birlikte hareket etmenin toplumu güçlendirdiğini ifade etti. Steinmeier, toplumsal dayanışma ve karşılıklı sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Ukrayna'daki savaşa değinen Steinmeier, Avrupa'nın özgürlük, insan onuru, adil barış ve demokratik öz yönetim gibi temel değerlerini koruması gerektiğini söyledi. "Bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Ne kendimiz için ne de dostlarımız için" diyen Cumhurbaşkanı, bu tutumun bedel gerektirdiğini ancak buna hazır olduklarını ifade etti.

Steinmeier'in Noel konuşması, 25 Aralık'ta ZDF ve ARD kanallarında yayımlanacak. Bu konuşma, Bellevue Sarayı'ndan yapılan son Noel konuşması olacak. Saray, gelecek yıl kapsamlı bir yenilemeye girecek ve 2031'e kadar kapalı kalacak. Cumhurbaşkanı, bu süre boyunca geçici bir binada görev yapacak.