Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Noel Mesajı: Ukrayna'ya Destek Fedakârlık Gerektirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'ya destek olmanın ve özgürlükleri korumanın fedakarlık gerektireceğini vurguladı. Avrupa'nın temel değerlerine sahip çıkmanın önemini belirten Steinmeier, toplumsal dayanışmanın da altını çizdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'ya destek ve özgürlükleri korumanın fedakarlık gerektireceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'daki savaşa ve Avrupa'nın sorumluluklarına dikkat çekti. Steinmeier, Ukrayna'ya destek olmanın ve özgürlükleri korumanın Almanya ve Avrupa için fedakarlık gerektireceğini belirterek "Karanlıkta bir ışık yanar. Bu umut, sevinç ve güven verir" diyerek bu umudun hem büyük siyasi kararlarda hem de toplumdaki küçük dayanışma örneklerinde önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, toplumun ortak değerler ve hedefler etrafında birleşmesinin yol gösterici olacağını belirterek, açıklık, diyalog ve birlikte hareket etmenin toplumu güçlendirdiğini ifade etti. Steinmeier, toplumsal dayanışma ve karşılıklı sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Ukrayna'daki savaşa değinen Steinmeier, Avrupa'nın özgürlük, insan onuru, adil barış ve demokratik öz yönetim gibi temel değerlerini koruması gerektiğini söyledi. "Bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Ne kendimiz için ne de dostlarımız için" diyen Cumhurbaşkanı, bu tutumun bedel gerektirdiğini ancak buna hazır olduklarını ifade etti.

Steinmeier'in Noel konuşması, 25 Aralık'ta ZDF ve ARD kanallarında yayımlanacak. Bu konuşma, Bellevue Sarayı'ndan yapılan son Noel konuşması olacak. Saray, gelecek yıl kapsamlı bir yenilemeye girecek ve 2031'e kadar kapalı kalacak. Cumhurbaşkanı, bu süre boyunca geçici bir binada görev yapacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar