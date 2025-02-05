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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Trump'ın Gazze planına tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Trump'ın Gazze planına tepki
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma ve buraya Amerikan askerlerini konuşlandırma planlarına tepki gösterdi. Steinmeier, bu tür tekliflerin Filistinliler arasında endişe ve korku yarattığını, ayrıca uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER

Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Almanya Cumhurbaşkanı, "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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