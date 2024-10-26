Almanya Başbakanı Scholz: Gerginlik Sona Ermeli

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in İran saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerginliği tırmandıracak eylemler sonsuza kadar devam edemez. Bunun artık sona ermesi gerekiyor" dedi.

İsrail ordusu, dün gece İran'daki askeri tesislere saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'dan yapılan açıklamada, saldırı sonrasında 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırı ile ilgili olarak, "İsrail hükümeti bugün bize, yakın zamanda İsrail'e yapılan büyük füze saldırısına yanıt olarak İran'ın askeri tesislerine hassas ve hedefli saldırılar düzenlediğini bildirdi. Zayiat minimumda tutulmaya çalışıldı. Bu, gerilimin daha fazla artmasını önleme fırsatı sunuyor. İran'a mesajım açık: Gerginliği tırmandıracak eylemler sonsuza kadar devam edemez. Bunun artık sona ermesi gerekiyor. O zaman Orta Doğu'da barışçıl bir gelişme fırsatı olacak. Önemli olan Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Tüm tarafları bunu yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.