Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e Alman Sendikalar Birliği (Dgb) Kongresinde Protesto

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki Alman Sendikalar Birliği (DGB) kongresinde ekonomik durgunluğa karşı "çalışma ve reform seferberliği" çağrısı yaptı. Merz'in konuşması, sosyal haklarda gerileme endişesi taşıyan delegeler tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen Alman Sendikalar Birliği (DGB) kongresinde konuşma yaptı. Ekonomik durgunluğun aşılması için ulusal çapta bir "çalışma ve reform seferberliği" çağrısı yapan Merz'in konuşması bazı delegelerden tepki aldı.

Merz, yaklaşık 400 sendika delegesinin bulunduğu kongrede, Almanya'nın ekonomik büyümeyi yeniden yakalaması gerektiğini ve bunun için kapsamlı sosyal ve ekonomik reformların kaçınılmaz olduğunu savundu. "Ülkemizi modernize etmeyi ihmal ettik" diyen Merz, değişimin bir tehdit değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın mevcut ekonomik durgunluk sürecine dikkati çeken Merz, büyüme olmadan refahın sürdürülemeyeceğini vurguladı ve "Almanya'nın yeniden ayağa kalkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Merz'in reform çağrılarına bazı delegeler ıslık ve yuhalamalarla karşılık verdi. Delegelerin önemli bir bölümü, önerilen politikaların sosyal haklar üzerinde baskı yaratacağı endişesini dile getirdi.

Kaynak: ANKA