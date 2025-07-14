Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez

Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını eleştirdi. Merz, Gazze Şeridi'nde yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkının bulunduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman ARD televizyonuna verdiği röportajda, "Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar kabul edilemez. İsrail hükümetinin yaptıklarından haftalardır hoşnut değilim" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kendisinden önceki başbakanların da gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen yaz tatili öncesi röportajını Alman kamu yayın kuruluşu ARD televizyonuna verdi.

İSRAİL'İ KIZDIRACAK GAZZE ÇIKIŞI

Merz, gazeteci Markus Prei'in İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri güneydeki Refah bölgesine sürerek, burada sözde insani yardım kenti kurma planına ilişkin sorusu üzerine İsrail hükümetine tepki gösterdi. Başbakan Merz, "Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetinin uygulamalarından haftalardır hoşnut değilim. Bunu daha önce de ifade ettim. Bunu İsrail Başbakanı ile birkaç defa görüştüm. Kendisini birkaç kez de aradım" dedi.

"İKİ DEVLETLİ SONUCA ULAŞACAK ÇÖZÜM GETİREBİLİRİZ"

Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusu yapan Merz, "Umarım biz Avrupalılar, Amerikalılarla birlikte nihayetinde iki devletli sonuca ulaşacak çözüm getirebiliriz. Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkı var. Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar ise kabul edilemez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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