Almanya Başbakanı Merz: Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor

Almanya Başbakanı Merz: Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış sürecinin ilerlediğini ve tüm taraflardan şeffaflık ile dürüstlük beklediğini ifade etti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış sürecinin ilerleme kaydettiğini belirterek, "Artık Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Avrupalı ve Kanadalı ortaklarımızla Berlin Formatı kapsamında yeni istişarelerde bulunduk. Barış sürecini ilerletiyoruz. Artık Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
