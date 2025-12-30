Almanya Başbakanı Merz: Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış sürecinin ilerleme kaydettiğini belirterek, "Artık Rusya da dahil olmak üzere herkesten şeffaflık ve dürüstlük bekleniyor" dedi.

