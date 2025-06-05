Almanya Başbakanı Merz, ABD'yi Ziyaret Ediyor

Almanya Başbakanı Merz, ABD'yi Ziyaret Ediyor
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşme, Almanya-ABD ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve geldikten sonraki ilk ABD ziyaretinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Kritik öneme sahip  görüşme, sadece iki lider arasında değil, aynı zamanda Almanya-ABD ilişkilerinin geleceği açısından da tarihi bir dönüm noktası olacak.

Görüşme, Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek ve Merz'in yaklaşık 17 saat sürecek ziyareti boyunca somut politik sonuçlardan ziyade, kişisel bir diyalog zemini aranacak. Uzmanlara göre Beyaz Saray'daki görüşmenin başarısı, Merz ve Trump arasında kişisel bir uyum kurulup kurulamayacağına bağlı olacak.

Merz'in Washington'a gece yarısı varması bekleniyor. Almanya Başbakanı, doğrudan Beyaz Saray'ın karşısında bulunan, geçmişte Charles de Gaulle ve Kraliçe II. Elizabeth gibi tarihi isimleri ağırlamış Başkanlık misafirhanesinde konaklayacak.

Merz-Trump görüşmesi, ilk yüz yüze buluşma olmasının ötesinde, Atlantik ötesi ilişkilerin yeni dönemdeki yönünü de belirleyebilir. Trump'ın beklenmedik çıkışları göz önüne alındığında, Almanya Başbakanı'nı nasıl bir atmosferin beklediği bilinmiyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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