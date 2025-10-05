Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump ve Netanyahu ile Görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump ve Netanyahu ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'de ateşkes planının hızlı uygulanması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes planının hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulunduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın planının, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye barış getirilmesi için en iyi fırsat olduğunu belirten Merz, Almanya'nın planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Mısır'da yapılacak Gazze görüşmelerinde hızlı bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaraylıları kahreden haber! 1 ay boyunca forma giyemeyecek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.