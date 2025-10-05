Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump ve Netanyahu ile Görüştü

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes planının hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulunduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın planının, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye barış getirilmesi için en iyi fırsat olduğunu belirten Merz, Almanya'nın planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Mısır'da yapılacak Gazze görüşmelerinde hızlı bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını aktardı.