Almanya Başbakanı Merz, Çin'de

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin'e ulaştı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeler yapacak.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz'in üç gün sürecek resmi Çin ziyareti başladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uçağının bu sabah Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı bildirildi. Göreve başlamasından sonra Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Merz, ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, her iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
