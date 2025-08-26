Almanya, Bağımsız Filistin Devletini Tanımayı Redetti

Almanya, Bağımsız Filistin Devletini Tanımayı Redetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için gerekli koşulların karşılanmadığını belirtti ve bu meseleyi desteklemeyeceklerini ifade etti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Merz, açıklamasında, bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşulların şu anda karşılanmadığını söyledi. Merz, Kanada veya Fransa gibi diğer ülkelerin aksine gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.