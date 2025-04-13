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Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
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Almanya, ülkeye kaçak yollarla girip iltica talebi reddedilen 200 bin kişiyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Gönderilecek ilk grupta 13 bin Türk yer alıyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Almanya, kaçak yollarla ülkeye girip iltica talepleri reddedilenleri sınır dışı etme kararı aldı. Yeni hükümetin İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz konuyla ilgili kararnameye imzalayacağını duyurdu. Türkiye ile "Geri Kabul Anlaşması" olan Almanya, komşu ülkeler ve Yunanistan'la da anlaşma sağladı.

İLK GRUPTA 13 BİN TÜRK VAR

Ülkede yaklaşık 240 bin yasa dışı göçmen var. İlticaları reddedilenlerin 200 bini sınır dışı edilecek. Gönderilecek ilk grupta yaklaşık 13 bin Türk bulunuyor.

5 BİN TÜRK ALMANYA'YA KAÇAK GİRİŞ YAPTI

Afganistan gibi Türkiye'ye de yakında sınır dışı uçaklarının kalkması bekleniyor. Sadece bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk, Almanya'ya kaçak giriş yaptı.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıSeko Seko:

13 bin Türk dedigi yüzde 90 ı Kürt.kökenli vatandaşlarımız iltica ediyorlardı artık kabul edilmiyor eskiden iki polise taş atıp dosya açarlardı sonrada yurt dışına türkiyede dosyam var deyip kaşarlardı

Yorum Beğen245
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Eee gelin devletinizin şevkatli kollarına. Bakalım niye kaçmışsınız. Devlet hiçbirşeyi unutmaz.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ülkesini kötüleyip iltica talebinde bulunanı bize göndermeyin lâzım değil sizin olsun

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Almanya da Kaçak bulunanların %90’i Kürt Türk değiller, %10’nu Fetöcü

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıremat tamer:

türk dediği suriyeli olmasın

Yorum Beğen102
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Almanya’ya kaçak yollarla gelenlerin %90’ı Kürt, yüzde onu da fetocu, solcu partiler sol hükümet bu bölücülere kırmızı halılarla karşılıyor, bu hainler acilen gönderilmeli

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıYuksel Kalinci:

Bunlar Türkiye’yi yeterince kötülememişler yani satmamışlardır….. öyle yapanları mesela gazeteci gibi daha doğrusu kendi piyonlarını geriye göndermezler!

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Haber YorumlarıDizar Tokkaş:

Lağzım değil. Tarafını seçmişler. Sizin olsun.

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıDüsünür:

iklim kanunu ilk 4 maddesi meclisten gecti

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Haber YorumlarıMengele:

Gotsei dank wir haben alle vermisst,sizi cok özledik hemen gelin

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