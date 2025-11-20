Haberler

Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti

Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti Haber Videosunu İzle
Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da Türk vatandaşı Mazlum Akar, "karnım aç" diyerek yardım isteyen psikolojik sorunlu bir kişiye yemek verdi. Yemekten sonra uyuyakalan saldırgan, uyandırılınca Akar'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Almanya'da Türk vatandaşı Mazlum Akar, bir Alman vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Mazlum Akar, işletmesine gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişiye yemek ikram etmişti.
  • Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Almanya'da çalışan Türk vatandaşı Mazlum Akar, yardım isteyene el uzattığı için hayatını kaybetti. Olay, Akar'ın çalıştığı işletmeye "karnım aç" diyerek gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir Alman vatandaşına yemek ikram etmesinin ardından yaşandı.

UYANDIRMAK İSTEDİ, BIÇAKLANDI

Edinilen bilgiye göre Akar, yemek yiyip işletmede bir süre oturan şahsın uyuyakaldığını fark etti. İşletmenin kapanış saati gelince Akar, şahsı nazikçe uyandırmak istedi. Tam bu sırada saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla Mazlum Akar'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine rağmen Akar kurtarılamadı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

Herkes sütünün gereğini yapar. İnsanlığın gereğini yapmış. Mekanı cennet olsun.

Yorum Beğen605
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Hay ben böyle işe yazık ya

Yorum Beğen316
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiktad Neferullah:

Yemek yerken uyuyakalmak muhtemelen 3 4 gündür uyumuyordu uyandığında cinnet geçirdi. Methamfetamin pişmanlıktır. Psikolojik sorunlu değil methamfetamin bağımlısı diye yazılsa en azından insanlar tehlikenin farkına varır

Yorum Beğen268
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahit İlhanlı:

madde bağımlılığı uykusuzluk öfke akılda sakatlık yapar vahşi krizler yaratır

yanıt114
yanıt1
Haber YorumlarıCahit İlhanlı:

madde bağımlılığı uykusuzluk öfke saldırganlık yapar sebebi beyindeki hücreleri öldürür hücrelerin görevi sakinlik ve gevşeme

yanıt63
yanıt1
Haber YorumlarıCahit İlhanlı:

sağlıklı insanlara maddeyi veya dumanı ilk ikram eden çingene mafya veya kurnaz şeytan kalleş ''şeytanın fedaisi'' kişiler ömür kısa cezanız büyük olacak

yanıt48
yanıt0
Haber YorumlarıA.Kılıç:

Tam süzme oe

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

BAKALIM ALMAN YARGISI NE CEZA VERECEK? TÜRKİYEDE BELLİ... 3~5 yıl..

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖZCAN YAVUZ:

HİÇ CEZA ALMAYACAK PİSİKOLOJİK RAHATSIZ DEYİP HATANEDEN TABURCU OLACAK

yanıt70
yanıt6
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.