Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti

Almanya'da çalışan Türk vatandaşı Mazlum Akar, yardım isteyene el uzattığı için hayatını kaybetti. Olay, Akar'ın çalıştığı işletmeye "karnım aç" diyerek gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir Alman vatandaşına yemek ikram etmesinin ardından yaşandı.

UYANDIRMAK İSTEDİ, BIÇAKLANDI

Edinilen bilgiye göre Akar, yemek yiyip işletmede bir süre oturan şahsın uyuyakaldığını fark etti. İşletmenin kapanış saati gelince Akar, şahsı nazikçe uyandırmak istedi. Tam bu sırada saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla Mazlum Akar'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine rağmen Akar kurtarılamadı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.