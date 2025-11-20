Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti
Almanya'da Türk vatandaşı Mazlum Akar, "karnım aç" diyerek yardım isteyen psikolojik sorunlu bir kişiye yemek verdi. Yemekten sonra uyuyakalan saldırgan, uyandırılınca Akar'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- Almanya'da Türk vatandaşı Mazlum Akar, bir Alman vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- Mazlum Akar, işletmesine gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişiye yemek ikram etmişti.
- Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Almanya'da çalışan Türk vatandaşı Mazlum Akar, yardım isteyene el uzattığı için hayatını kaybetti. Olay, Akar'ın çalıştığı işletmeye "karnım aç" diyerek gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir Alman vatandaşına yemek ikram etmesinin ardından yaşandı.
UYANDIRMAK İSTEDİ, BIÇAKLANDI
Edinilen bilgiye göre Akar, yemek yiyip işletmede bir süre oturan şahsın uyuyakaldığını fark etti. İşletmenin kapanış saati gelince Akar, şahsı nazikçe uyandırmak istedi. Tam bu sırada saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla Mazlum Akar'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine rağmen Akar kurtarılamadı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.