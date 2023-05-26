Alman turistten görülmemiş protesto! İstediği olmayınca çırılçıplak soyunup tapınağa daldı

Alman turist Darja Tuschinski, bir Hindu gösterisine giriş bileti alamayınca çıplak bir şekilde gösterinin yapıldığı tapınağa girerek protestoda bulundu. Olayın ardından Bali'nin kamu ahlakına aykırılık yasalarını ihlal etmekle suçlandı ve iki yıl sekiz ay hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ubud polisi, Tuschinski'yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alman turist Darja Tuschinski, bir Hindu gösterisine giriş bileti alamayınca çıplak bir şekilde gösterinin yapıldığı tapınağa girerek protestoda bulundu. Olayın ardından Bali'nin kamu ahlakına aykırılık yasalarını ihlal etmekle suçlandı ve iki yıl sekiz ay hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ubud polisi, Tuschinski'yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alman turist Darja Tuschinski, tatildeyken bir tapınağa çıplak girdi ve kutsal bir gösteriyi böldü. Olay sonucunda Bali'nin kamu ahlakına aykırılık yasalarını ihlal etme suçundan iki yıl sekiz ay hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 28 yaşındaki kadına Hindu gösterisine giriş bileti verilmedi, bunun üzerine soyunup güvenlik görevlilerini aşarak gösteriye katıldı. Tuschinski'nin tapınağın kapılarını zorla açtığı ve bir adamın onu durdurmaya çalışmasına karşılık el hareketi yaptığı görüldü. Tüm bu olaylar sırasında diğer turistler şok içindeydi.

Ubud bölgesindeki polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tuschinski'nin kaldığı bungalovda sık sık çıplak dolaştığı belirtildi. Tapınak yetkilileri, ziyaretçilerden özür dileyerek, Tuschinski'nin eylemleri nedeniyle oluşan "kötü enerjiyi" gidermek için bir ritüel düzenledi.

Polis, Tuschinski'ye alkol ve uyuşturucu testi yaptı ancak test sonuçları henüz açıklanmadı. Tuschinski'nin, kendisine bilet verilmediği için strese girdiği ve paraya ihtiyaç duyduğuna inanılıyor. Bali yetkilileri, turistlerin kötü davranışlarına karşı daha sert önlemler almayı planlıyorlar. Ülkede kamu ahlakına aykırı davranışlar, ceza kanununun 281. maddesi uyarınca yasadışıdır.