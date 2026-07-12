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Almanya'nın Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı, Hız Sınırı İhlal Nedeniyle Hakim Karşısında

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Almanya'nın Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı Conrad Clemens, 30 km hız sınırı olan bölgede 81 km hızla araç kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor. Hız ihlalini kabul eden bakan, diğer suçlamaları reddediyor. Mahkeme davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Haber: İlhan Baba

BERLİNAlmanya'nın Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı Conrad Clemens, hız sınırı ihlali nedeniyle görülen davada hakim karşısına çıktı. 30 kilometre hız sınırı olan bölgede 81 kilometre hızla araç kullanmakla suçlanan Clemens, hız ihlalini kabul ederken, diğer suçlamaları reddediyor. Mahkeme, davanın düşürülmesi talebini kabul etmedi.

Weisswasser Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Clemens hakkında "yasaklı araç yarışı" ve plaka usulsüzlüğü suçlamaları da bulunuyor. Bakan bu suçlamaları kabul etmezken, hız ihlalini kabul ederek olaydan dolayı pişman olduğunu açıklamıştı.

Olay, Eylül 2023'te Krauschwitz kentinde, bir huzurevinin yakınındaki 30 kilometrelik hız sınırı olan bölgede meydana geldi. O tarihte henüz bakan olmayan Clemens, Berlin'deki Saksonya Eyalet Temsilciliği'nde müsteşar olarak görev yapıyordu. Hız ihlali nedeniyle Clemens'e iki ay süreyle ehliyetine el koyma ve 500 avro para cezası uygulanmıştı. Clemens önce karara itiraz etti, ardından itirazını geri çekmek istedi. Ancak süreç idari para cezası dosyasından ceza davasına dönüştü.

Mahkeme daha önce, Clemens'in 10 bin avro ödeme yapması, trafik geliştirme seminerine katılması ve öğrencilere en az 20 saat trafik eğitimi vermesi şartıyla davanın sona erdirilebileceğini önermişti. Clemens'in avukatı, müvekkilinin hatasını kabul ettiğini belirterek, "Bu pişman olduğu bir hatadır" açıklamasında bulundu. Savunma, Clemens'in para cezasını ödediğini ve ehliyetini teslim ettiğini hatırlatarak, sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti.

Hakim Alex Theile ise davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme, mevcut şartlarda davanın sonlandırılması için yeterli gerekçe bulunmadığına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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