Aliyev, Ermenistan'a sundukları normalleşme tekliflerinin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiğini belirtildi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, sunduğu ve kabul edilen teklifler;

Devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması;

Devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi;

Birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak;

Sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması

Ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği.

PAŞİNYAN; TEKLİFLERDE KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY YOK

Azerbaycan'ın teklifindeki ilk üç madde BM Antlaşması'na devletlerarasında sağlam ilişkilerin kurulması adına temel ilkeleri oluşturuyor. Son iki madde ise Ermenistan'ın 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de üçlü bildirilerle kabul ettiği yükümlülükleridir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.