Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan çatışmalar bölgede tansiyonu iyice yükseltirken; İran'a ait bir İHA, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu. Binada meydana gelen şiddetli patlama ise kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail İran'da başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırı düzenledi. İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

BAHREYN'DE BİNA VURDULAR

İran'a ait bir İHA, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu. Binada meydana gelen şiddetli patlama ise kameralara yansıdı.

İRAN DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPISININ YAKINLARINI VURDU

Öte yandan İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinen Burj Khalifa binasının yakınlarını vurduğu da kaydedilmişti.

