Üye Girişi
Haberler
BBC

Alec Baldwin, film setindeki silah kazasıyla suçlanıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yeniden 'taksirle öldürme' suçlamasıyla karşı karşıya.

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yeniden "taksirle öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir mahkeme, Alec Baldwin’e Rust filminin çekimleri sırasında ölümle sonuçlanan olay nedeniyle yeni bir “kasıtsız insan öldürme” suçlaması yöneltti.

Emmy ödüllü oyuncuya yönelik daha önceki suçlamalar, ceza davasının başlamasına sadece iki hafta kala, Nisan 2023’te düşürülmüştü.

Ancak bölge savcıları daha sonra saldırıda kullanılan silahı yeniden adli incelemeden geçirdi.

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde Baldwin, ateşleme alıştırması yapıyordu.

Merminin isabet ettiği Hutchins, hayatını kaybetti. Yönetmen Joel Souza da yaraladı.

Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve tetiği çekmediğini söylemişti.

Baldwin ayrıca Hutchins'in ölümünde kusurlu olmadığını çünkü silahın gerçek mermi içerdiğini bilmediğini ve sette gerçek mermi olmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak New Mexico'daki savcılar Ekim ayında, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) testleri sırasında parçalanan silahı yeniden birleştirmek için adli uzmanları görevlendirdikten sonra yeni bulguların gün ışığına çıktığını söyledi.

Raporda, son incelemelerin olayın ancak tetiğin çekilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Yeni deliller Perşembe günü 12 kişilik jüriye sunuldu. Baldwin suçlu bulunması halinde 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

BBC

Amerika Birleşik Devletleri Alec Baldwin New Mexico Rust Suç Hukuk Sinema Magazin Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim? 20-21 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı? 20-21 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Uzaya giden ilk Türk ne zaman dönecek? 20-21 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide ağrısına ne iyi gelir? Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti! Kurra Hafız ne demek? Kurra Hafızı nedir? Kurra Hafızı kime denir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title