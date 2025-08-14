Alaska'da Buzul Taşması Nedeniyle Sel Riski: Sakinler Tahliye Ediliyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, buzul ve karların oluşturduğu barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu bildirildi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak" dedi.