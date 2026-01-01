Alaska'da 5.7 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ABD'nin Alaska eyaletinde yerel saatle 09.46'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve merkez üssünün Yakutat bölgesi olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya