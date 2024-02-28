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Alain Delon'un evinde 72 silah ve binlerce mermi bulundu

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Fransız polisi, sinema efsanesi Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi. 88 yaşındaki oyuncunun sağlığı son yıllarda kötü durumdaydı ve ailesindeki anlaşmazlıklar da gündemdeydi.

Fransız polisi, sinema efsanesi Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi.

Aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.

Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi.

88 yaşındaki oyuncu, Fransız sinemasının altın çağının yıldızıydı ve Samuray (1967) ve Borsalino (1970) gibi hit filmlerde sert görünümlü kişileri oynamıştı.

Salı günü yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.

Delon’un sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda kötü durumdaydı. Fransız medyasına göre, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu.

Ailesindeki anlaşmazlıklar da, Fransa'da son dönemde manşetlerde yer alıyordu.

Üç çocuğu birbirlerine karşı, bir dizi hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele içerisinde.

Son yasal süreç Delon'un tıbbi tedavisiyle ilgiliydi ve geçen ay mahkeme onaylı bir doktor onu muayene etti, ancak vardığı sonuçlara çocukları karşı çıktı.

Delon kamuoyu önünde son kez bir aktör olarak, 2019 Cannes Film Festivali'nde fahri Altın Palmiye aldığı sırada görüldü.

Eylül 2019'da arkadaşı ve film yıldızı Jean-Paul Belmondo'nun Paris'teki cenazesine katıldı.

BBC

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