Üye Girişi
Haberler

Akılalmaz ceza! İstifa etmeyen çalışanı 4 gün boyunca karanlık odaya kapattılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de bir oyun şirketinin istifa etmeyen çalışanına verdiği ceza hayrete düşürdü. 4 gün boyunca elektriğin olmadığı karanlık bir odaya hapsedilen çalışanın cep telefonuna da el konuldu.

Çin'de işçi ve işveren arasında gerçekleşen sıra dışı olaylara her gün yenileri eklenirken, ülkeden gelen haber Çin'deki sert çalışma koşullarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Bir oyun şirketinin istifa etmesi için çalışanını 4 gün boyunca elektriği olmayan bir odaya kapattığı öğrenildi.

Olay, Guangzhou Duoyi Network adlı oyun şirketinin hakkında çıkan mahkeme kararına itiraz etmesi ile ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, oyun tasarımcı olarak çalışan Liu Linzhu şirkete giriş kartının çalışmadığını ve şirket sistemlerine giremediğini fark etti. Bunu yöneticilerine bildiren Liu'dan istifa etmesi istendi. Liu'nun bunu kabul etmemesi sonrası ertesi gün şirket yöneticileri, Liu'yu eğitime alacaklarını söyledi ve oyun tasarımcısını sadece bir masa ve sandalye olan ve elektriği olmayan karanlık bir odaya kapattılar. Liu'nun ifadesine göre tasarımcının telefonu da kendisinden alındı. Mesai saati bitince Liu'nun eve gitmesine izin verildi ancak ertesi gün yeniden Liu karanlık odaya alındı.

MAHKEME ŞİRKETİ HAKSIZ BULDU

Olay, Liu'nın eşinin kocasına yapılan muameleyi beşinci gün polise şikayet etmesi ile mahkemeye taşındı. Mahkeme Liu'nun karanlık odaya kapatılmasının, işverenlerin çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlamasını zorunlu kılan İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca yasadışı olduğuna karar verdi. Ayrıca mahkemeden atanan gözlemciler, şirketin mesai saatleri içinde çalışanlarının telefonlarını topladığını raporlarken, çalışanların gün içinde veya mesai sonrasında hiçbir şekilde birbirleri ile iletişime geçmelerinin yasak olduğunu da ekledi. Mahkeme, şirketi haksız buldu ve çalışana yapılan muamele nedeniyle Liu'ya 380 bin yuan (52 bin dolar) ödenmesine hükmetti.

UYGUNSUZ İÇERİKLİ SİTELERE Mİ BAKTI?

Şirket ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden mahkeme kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Şirket Liu'nın çalışma saatlerinde uygunsuz içerikleri olan sitelere baktığını tespit ettiklerini dile getirdi. Liu bu iddiaları kesin olarak reddetti. Şirkete daha önce de gelirlerinin iyi olduğu bir dönemde çalışanlarından maaşlarını yüzde 10 oranında indirmeye zorladığı iddiasıyla da dava açılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları 3.Sayfa İş Dünyası Dünya Haberler

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi

Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi

Bakmadan Geçme

İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi! 12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Dangal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cenk Tosun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar? Cenk Tosun Fenerbahçe ile ne kadara anlaştı, yıllık ne kadar maaş kazanacak? Lamine Yamal aslen nereli? Yamal'ın babası nereli, kim, Müslüman mı? CANLI ALTIN KURU | Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 13 Temmuz burç yorumları nedir? Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı!
Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title