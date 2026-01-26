Haberler

Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 50 ölü

Libya ile Malta arasında göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tunus'tan hareket eden tekne, bir gün sonra battı.

AKDENİZ'in Libya ile Malta arasındaki kesiminde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malta basınında yer alan habere göre; Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kalan bölgesinde, göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Kurtarılan bir kazazedenin ifadelerine dayandırılan haberde, Tunus'tan 22 Ocak'ta yola çıkan ve ertesi gün batan teknedeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Malta Silahlı Kuvvetleri de ticari bir yük gemisi tarafından kurtarılan kişinin tedavi edilmek üzere Malta'ya getirildiğini doğruladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
