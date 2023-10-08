Akçakoca'da Tarihi Hemşin Camisi'nde Mevlit Programı Düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Hemşin Camisi'nde geleneksel mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Köy sakinlerinden vefat edenler için mevlit okutuldu ve tüm eski imam hatipler etkinliğe davet edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi Hemşin Camisi'nde geleneksel mevlit programı yapıldı.

Hemşin Köyü Cami Derneğince yaklaşık 200 yıllık caminin bahçesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek yöneticisi Şaban Özkan, köy sakinlerinden vefat edenlerin için mevlit okutulduğunu belirterek, camide daha önce görev yapan tüm imam hatiplerin etkinliğe davet edildiğini anlattı.

Köyün, ilçenin ilk yerleşim birimlerinden olduğunu aktaran Özkan, köyün birliği açısından bu programların çok değerli olduğunu ifade etti.