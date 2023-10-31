AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Çelik, İsrail'in saldırısının insanlık dışı ve vahşi bir eylem olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki:

- "İsrail'in saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir." ifadesini kullandı.

İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını lanetleyen Çelik, bu saldırıların Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlar olduğunu ifade etti. Çelik, uluslararası toplumun bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçası olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

Netanyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim, bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..."