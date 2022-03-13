Ajanslar "son dakika" koduyla geçti! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi - Haberler

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Ajanslar "son dakika" koduyla geçti! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 18. güne girilirken, Ukrayna'nın doğusundaki Volnovakha havadan ve karadan gerçekleşen Rus bombardımanının ardından tamamen yerle bir oldu. İngiliz basını gelişmeyi "Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi" ifadesiyle duyururken, savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan kent için Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko ise "Artık var olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Rusya - Ukrayna savaşı son hızıyla devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Volnovakha tamamen yıkıldı. Bölge valisi doğu Ukrayna'daki şehrin Rus işgalinde yok edildiğini açıkladı. Günlerce havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar, sonrası kent tanınmayacak hale geldi.

The Sunday Times'ın "Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi" başlıklı haberine göre, stratejik öneme sahip olan Volnovakha savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu.

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu ve şu ifadelere yer verdi; "24 Şubat'ta başlayan savaştan önce Volnovakha bölgesinin nüfusu 100 binin üzerindeydi. Sivillerin çoğu zaten tahliye edildi. Volnovakha'nın artık var olmadığını söyleyebilirim."

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın Batı silahlarının Ukrayna'ya teslimatını 'meşru hedefler' olarak göreceğini söyledi. Beyaz Saray ise Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasına izin verildiğini duyurdu. Yetkililer, paketin Javelin tanksavar füzelerini ve Stinger uçaksavar füzelerini içerdiğini söyledi.

Pentagon yetkilileri The Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın bu tür sevkiyatlara henüz saldırmadığını çünkü kuvvetlerinin Ukrayna'nın başka yerlerinde çok meşgul olduğunu, ancak bunun yakında değişebileceğini söyledi.

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile TSİ sabah 06.00'da başlayan savaş binlerce cana mal olmuş durumda. Milyonlarca sivil ülkeyi terk ederken, savaşın iki ülkeye de şimdiden on milyarlarca dolara mal olduğu belirtiliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (12)

Metin Yalcin:

Burada hiç kimse Rus seviciliği yapmıyor, Müslüman kıyımcısı ABD AB ve NATO ya tepki koyuyor ..

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Dr.Kimbel:

Putinin parası çok yeni şehir yapar

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Hek Tor:

Yoooo, ben Guugıl-Mep''te baktım yerinde duruyor, haritadan silinmemiş. Tıpkı cehape gibi işleri güçleri yalan, RİV RİV RİV bu hain terörist çapulcu zillet Ukraynalıların (Bir aktroll).

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