Airbnb'de yeni kural: Misafirden bulaşık yıkaması ve çarşaf toplaması istenemeyecek

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Konaklama platformu Airbnb, ev sahiplerinin misafirlerden isteyebileceği işleri sınırlayan yeni kurallar açıkladı. BBC'nin haberine göre yeni düzenleme, 20 Kasım ve sonrasında platform üzerinden yapılan tüm rezervasyonlarda uygulanacak.

Güncellenen kurallara göre ev sahipleri yedi standart ev kuralı belirleyebilecek, bunlara ek olarak "makul" taleplerde bulunabilecek. Temizlik ücreti ödemek zorunda olan misafirlerden ise normalde bir temizlik görevlisinin yaptığı işler istenemeyecek.

Airbnb'nin internet sitesindeki yeni şartlara göre ev sahipleri misafirlerden "ciddi çaba ya da zaman gerektiren" işleri talep edemeyecek. Bunlar arasında yatak çarşaflarını toplamak, çöpü dışarı taşımak, bulaşıkları yıkayıp yerine kaldırmak sayılıyor.

Şirket, bazı durumlarda istisna tanınabileceğini belirtti. Örneğin kuraklık nedeniyle yerel su kısıtlaması olan bölgelerde misafirlerden duş süresini kısa tutmaları istenebilecek.

Ev kuralları bundan sonra misafirlere daha görünür biçimde gösterilecek ve rezervasyon hatırlatmalarında da yer alacak. Ev sahipleri para cezası uygulayamayacak; sözleşme imzalatmaya ise yalnızca yasanın ya da site yönetimi kurallarının gerektirdiği durumlarda izin verilecek. Politikaya uymayan talepler işaretlenecek, ev sahibi bu karara itiraz edebilecek.

Airbnb yaptığı açıklamada, "Ev kuralları misafirlerin ev sahiplerinin beklentilerini anlamasına yardımcı oluyor ama topluluğumuzdan bunların kafa karıştırıcı, yorucu ve yönetmesi zor olabildiğini duyduk" dedi. Misafirler, temizlik ücreti ödemelerine rağmen ayrılmadan önce kendilerinden istenen işlerden yıllardır şikâyet ediyordu.

Kaynak: BBC