Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan ve en son 1650'li yıllarda patlayan Kolumbus Yanardağı ile ilgili endişe yaratan bir açıklamada bulundu. Ercan "Magma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oldu.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ADA'YI TERK ETTİ

Son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem 11 binden fazla kişinin Ada'yı terk etmesine neden olurken yetkililer olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Sahil kesimlerinde yaşayanlar kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

AHMET ERCAN'DAN ENDİŞE YARATAN UYARI

Ege Denizi'ndeki depremler endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Ercan, şunları söyledi; "Kolumbos'da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz. Magma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir."

Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Valilik saat verip uyardı: Şehirde büyük bir patlama sesi duyulacak
img

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak seçilmesi için harekete geçti
img

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.