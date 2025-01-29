Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
Suriye'de düzenlenen Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Ayıca 2012 anayasası yürürlükten kaldırıldı, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamento da feshedildi.
Suriye'de yeni yönetimin fiili lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.
"ZAFER KONFERANSI" DÜZENLENDİ
Suriye'de ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.
CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ
Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.
ANAYASA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI; ORDU, GÜVENLİK BİRİMLERİ VE PARLAMENTO FESHEDİLDİ
2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.