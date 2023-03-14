Ağızları açık bırakan olay! Ekiplerin durdurduğu otomobilin arka koltuğundan 17 kişi çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde ülkeye kaçak yollarla girmek isteyenlerin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. Durdurulan şüpheli araçtan çıkanların sayısı, görenleri şoke etti. 20'ye yakın kişinin aracın arka koltuğu ve bagajdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyanın diline düştü.