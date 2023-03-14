Ağızları açık bırakan olay! Ekiplerin durdurduğu otomobilin arka koltuğundan 17 kişi çıktı
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Dominik Cumhuriyeti'nde ülkeye kaçak yollarla girmek isteyenlerin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. Durdurulan şüpheli araçtan çıkanların sayısı, görenleri şoke etti. 20'ye yakın kişinin aracın arka koltuğu ve bagajdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyanın diline düştü.
Karayipler'deki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Seyir halindeki bir araç, Dominik Cumhuriyeti güvenlik ekiplerinin gözüne takıldı.
TOPLAM 17 KİŞİ
Şüpheli aracı takibe alan güvenlik güçleri, denetim noktasında durdurduğu araçtan çıkanların sayısına şaştı kaldı. Otomobilin sadece arka koltuğundan 1'i çocuk 13 kişi çıkarılırken, bagajdan da 4 kişi ve çantaları çıkartıldı.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar, görenleri hayrete düşürdü.