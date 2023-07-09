Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi, 500 euro tazminat alarak indi

Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. Yolculara anons geçen pilot, uçağuın kalkmak için fazla ağır olduğunu ve 20 gönüllünün inmesi gerektiğini söyledi.

İNENLERE 500 EURO TAZMİNAT VERİLDİ

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

19 KİŞİ İNDİ

Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsun bir şekilde kalkış yaptı.