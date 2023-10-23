Afganistan'ın Herat Vilayeti'nde Deprem Korkusu Devam Ediyor

Afganistan'ın batısında meydana gelen depremlerin ardından Herat vilayetinde insanlar evlerine dönemiyor. Artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Deprem korkusuyla park ve camilerde sabahlamak zorunda kalan Heratlılar, soğuk havalardan ve hastalıklardan endişe ediyor. Çadır satışları artarken, maddi imkanları kısıtlı olanlar yardım talep ediyor.

Afganistan'ın batısında depremin vurduğu Herat vilayetinde insanlar deprem korkusuyla evlerine dönemiyor.

7 Ekim'de meydana gelen ve 2 bin 500 kişinin ölümüne neden olan depremlerin ardından Herat vilayetinde artçılar devam ediyor.

Herat şehir merkezinde ciddi bir hasar meydana gelmezken, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeyi sürdürüyor.

Deprem korkusuyla yaklaşık iki haftadır park ve camilerin avlusunda sabahlayan Heratlılar, soğuk havalardan şikayet ederek, hastalıkların artması endişesini dile getiriyor.

Öte yandan, şehirde çadır satışları da artış gösterdi. Pazarları dolduran insanlar bütçelerine göre geceyi dışarıda geçirebilecekleri çadırlar satın alıyor.

Maddi imkanları kısıtlı olanlar ise, uluslararası toplumun kendilerine yardım göndermesini istiyor.

Yeni ve daha büyük depremlerin olacağı söylentisi yayıldı

AA muhabirine konuşan Herat sakinleri, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Afganlar, daha büyük depremlerin yaşanacağına dair söylentilerin dolaştığını belirterek, evlerine dönmeye korktuklarını ifade ediyor.

Heratlı Gulam Resul, şehir merkezindeki parkta günlerdir sabahladıklarını kaydederek, "Yiyecek yemek yok. Çalışacak iş yok. Herat'ta neredeyse her gün yeni depremler ve artçılar meydana geliyor. Korkudan eve dönemiyoruz. Havalar soğumaya başladı. Çocukların hastalanmasından korkuyorum." dedi.

Bir diğer Herat sakini Cuma Han ise, çadır fiyatlarının artmasından yakındı.

10 kişi bir çadırda sabahladıklarını anlatan Han, maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, yardım istedi.

Han, "Burada parkta yaşıyoruz. Geceleri çok soğuk oluyor. Bazı geceler uyumadan sabahlıyoruz. Depremler ise halen devam ediyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yardım kuruluşlarından en azından bizlere de gıda ve battaniye dağıtmasını istiyoruz." diye konuştu.

Depremin ilk gününden itibaren 6 kişilik ailesiyle tek bir çadırda, şehir parklarında sabahladıklarını kaydeden Herat sakini Abdul Halik de evinde hasar oluştuğunu ve çok korktuklarını aktardı.

Halik, "Geceleri kağıt ve çöp toplayarak çadırın yanında yaktığımız ateşle ısınmaya çalışıyoruz. Hava soğuk. Hastalıklar artabilir. Akşamları sadece kuru ekmek veya bisküvi yiyoruz. Sıcak yemek yiyemiyoruz. Bir yandan işsizlik, parasızlık diğer yandan imkansızlıkla mücadele ediyoruz. Keşke bize de standart çadır ve gıda dağıtılsa da biz de rahat etsek. Önümüz kış olduğu için kara kara düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde 7 Ekim'de yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti, en büyüğü 6,3 olan depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı sarsıntılar yaşanıyor.