Afganistan'daki Otobüs Kazasında 71 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüs, Afganistan'da bir kamyon ve motosikletle çarpışarak alev aldı. Kazada çoğu çocuk 71 kişi hayatını kaybetti.
İRAN'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüs Afganistan'da kaza yaptı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir yolcu otobüsü, bir kamyon ve motosikletle çarpışması sonucu alev aldı. Kazada, 17'si çocuk 71 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Herat eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın otobüsün aşırı hızı ve ihmali nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.
