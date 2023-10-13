Afganistan'da Şiilere ait camide bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü DEAŞ, benzer saldırıları üstlenme eğiliminde.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Baglan Kültür Müdürü Mustafa Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan merkezindeki Şiirlere ait İmam Zaman Camisi'ne cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşimi, aralarında durumu ağır olan 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan görgü tanıkları ise saldırının intihar eylemi ve ölü sayısının fazla olduğunu öne sürdü.

Daha önce, yerel yönetimden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 17 olduğu ifade edilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü DEAŞ, geçmişteki benzer saldırıların çoğunu üstlenmişti.