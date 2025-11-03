Haberler

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 7 ölü, 150 Yaralı

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 7 ölü, 150 Yaralı
Güncelleme:
Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 7 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi yaralandı. Depremin merkez üssü Samangan vilayeti olarak belirlendi.

AFGANİSTAN'ın kuzeyinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 7 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 150 yaralı

Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
