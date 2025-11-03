Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 7 ölü, 150 Yaralı

AFGANİSTAN'ın kuzeyinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 7 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.