Adıyaman'daki depremzede hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan kentler arasında bulunan Adıyaman'dan 345 kişi kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Adıyaman Havalimanı'ndan yakınları tarafından dualar eşliğinde Medine'ye yolcu edildi. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuduğu programda dualar edilerek hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi.