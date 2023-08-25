Adana'da Orman Yangını Çıktı
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Adana'nın Feke ilçesindeki orman yangınında ekipler müdahale ediyor.
ADANA'nın Feke ilçesindeki orman yangını çıktı; bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Menge Mahallesi Koçyazı mevkisindeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arasöz ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arasöz sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Dünya