Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'la her daim 'Tek Millet İki Devlet'iz. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmedov ile bir araya geldik. Adli iş birliğimiz kapsamındaki ortak çalışmalarımızı ve adalet sistemlerimize katkı sağlayacak projeleri değerlendirdik. Ezeli ve ebedi kardeşimiz Azerbaycan'la ilişkilerimizi, ortak tarihimizden aldığımız ilhamla güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.