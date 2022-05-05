Resmen acıma duygularını kaybetmişler! Rus ordusunun bu seferki hedefi çocuk parkı oldu
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Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde Rus ordusunun sivil alanları bir kez daha hedef aldığı görüldü. Kameralara yansıyan anlarda bir oyun parkının bombardımana maruz kaldığı kayıtlara geçti. Yerel kaynakların geçtiği bilgilerde ise, parkın bombardıman sırasında boş olduğu, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 70. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaş ülkenin batısından doğu bölgelerine kayarken, Ukrayna ordusu ve sivil halkın direnişi sürüyor.
Twitter'da kendine yer bulan bir videoda, Rus ordusunun çocuk parkını vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Bombardıman anında parkın boş olması sebebi ile herhangi bir can kaybı yaşanmazken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'deki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı. Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir savaş suçları soruşturması başlattı.
Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı. Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.