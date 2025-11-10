Haberler

Acemi kadın polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

ABD'de yaşanan bir olay, polislerin eğitim eksikliğinin tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gösterdi. İki yeni kadın polis memuru, bir evde 'cam kırılma sesi' ihbarı üzerine olay yerine gittiler.

  • İki acemi kadın polis memuru, 'cam kırılma sesi' ihbarı üzerine gittikleri bir evde, ev sahibi üzerine ateş açtı.
  • Evin sahibi, ruhsatlı tabancasını kullanarak kendisini korumaya çalıştı.
  • Acil sağlık ekipleri, yaralanan ev sahibini hastaneye kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, polislerin eğitimsizliğinin tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İki acemi kadın polis memuru, "cam kırılma sesi" ihbarı üzerine gittikleri bir evde, olayın beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkmasına neden oldu.

Olay, şüpheli bir hırsızlık veya saldırı ihtimali üzerine eve yapılan rutin bir çağrı olarak kayıtlara geçti. Ancak evin sahibi, ruhsatlı tabancasını kullanarak kendisini korumaya çalışınca, polisler silahlarını çekti ve ev sahibi üzerine ateş açtı. Yetkililer, olayın ardından acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ev sahibinin hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Yaralı kişinin durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, iki polis memurunun olay yerine hızlı bir şekilde geldiğini, ancak durumun yanlış anlaşılma ve paniğin etkisiyle kontrolden çıktığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis departmanı da acemi memurların görevdeki deneyimsizliğinin olayda rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.

Uzmanlar, özellikle ev içinde yaşanan müdahalelerde polislerin eğitim ve tecrübesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Yanlış müdahale ve aşırı güç kullanımı, hem vatandaşların güvenliğini hem de kamu güvenini tehlikeye atabiliyor.

Bu olay, ABD'de polis eğitimi ve görevdeki acemilik ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Toplum ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için daha sıkı eğitim ve denetim mekanizmalarının gerekli olduğunu vurguluyor.

Polis departmanı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayla ilgili resmi bir rapor yayımlayacağını açıkladı. Bu gelişme, acemi memurların görev başında karşılaştığı riskleri ve halkla polis ilişkilerinin hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir serhat:

polise silah çekemezsin kurul budur dünyada

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bu haberin editorune soyluyorum. deneyimsiz degiller amerikada polislerin haklari ve kanunlari baskanlarini bile tutuklayacak kadar net. polis bicak , silah gorurse ve kontrol edilen kisiye soyledigi emri yerine getirmesse delik desik olup b*k yoluna gider. siyasi, burokrak is adami farketmez tahtali koyu boylar. turkiyede ise tam tersi. polise itibar kalmadi maaslari rezil oldu. calisma saatleri ve gorevleride cabasi. buda bir gun patlayacak goreceksiniz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Abi:

Nelson FY, kripto para alım satım şeklimi tamamen değiştirdi. Günlük sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve birkaç hafta içinde yatırımımın 315.000 dolara çıktığını gördüm. Artık piyasanın düzelmesini ummaya gerek yok; stratejisi, ayı piyasasında bile işe yarıyor. Kripto para danışmanlığı ve günlük sinyaller için ?e?egram (Nildatrading) üzerinden iletişime geçmeye kesinlikle değer.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
