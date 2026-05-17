BAE'de nükleer santral bölgesine İHA saldırısı; jeneratörde yangın çıktı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Barakah Nükleer Santrali yakınlarında bir jeneratöre İHA saldırısı düzenlendi. Yangın çıktı ancak yaralanma veya radyolojik tehlike olmadığı açıklandı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Barakah Nükleer Santrali yerleşkesi yakınlarındaki bir jeneratörde, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve radyolojik bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı.

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Al Dhafra bölgesinde yer alan Barakah Nükleer Santrali'nin iç güvenlik çemberinin dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangın çıktı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı ve tesisin radyolojik güvenlik seviyelerinde herhangi bir olumsuz etkinin yaşanmadığı duyuruldu.

Tüm ihtiyati tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (FANR) da yangının nükleer santralin güvenliğini veya temel sistemlerinin işleyişini etkilemediğini doğruladığı aktarıldı. Olayın ardından tesisin tüm ünitelerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, yeni gelişmelerin anlık olarak paylaşılacağını belirterek, kamuoyuna sadece resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri, söylentilere ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
