ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı

ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı
Güncelleme:
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 askerin yaralandığı olayda saldırganın yakalanma anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında iki ulusal muhafız askeri yaralandı.
  • Saldırgan yakalandı ve yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • Beyaz Saray güvenlik nedeniyle kapatıldı.

ABD, başkent Washington'da Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafızlara yönelik saldırıyla sarsıldı. İki ulusal muhafız askerinin yaralandığı saldırının ardından saldırgan yakalandı.

SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ANLAR KAMERALARDA

Saldırı kentte büyük paniğe neden oldu. İki askerin yaralandığı olayda saldırganın yakalanma anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYAZ SARAY KAPATILDI

Öte yandan saldırının yaşandığı bölgede kaldırımlar yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Basın mensupları Beyaz Saray içindeki brifing odasına geçti. Beyaz Saray da güvenlik nedeniyle kapatıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya ilişkin ilk açıklamada geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İki Ulusal Muhafız askerini vurup her ikisinin de durumunun kritik olmasına ve iki ayrı hastaneye kaldırılmasına neden olan o hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Trump ayrıca "Yüce Ulusal Muhafızlarımıza ve tüm ordumuz ile kolluk kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. Onlar gerçekten Harika İnsanlar. Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve Başkanlık makamıyla ilişkili herkes olarak, sizinleyiz" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

