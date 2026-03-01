Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
İran operasyonlarında onlarca ABD'li askerin hayatını kaybetmesi ve İsrail'deki kayıpların sınırlı kalması, ABD kamuoyunda tepkilere yol açtı ve Trump yönetimi eleştirilerin odağına yerleşti.
- İran'a yönelik operasyonlarda onlarca ABD'li asker hayatını kaybetti.
- Çatışmalarda 2 sivil ve 4 İsrail askeri yaşamını yitirdi.
- ABD'de bazı kesimler, Amerikan askerlerinin İran'a karşı İsrail için savaştığını eleştiriyor.
İran'a yönelik yürütülen operasyonlarda onlarca ABD'li askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalarda şu ana kadar 2 sivil ile 4 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
ABD'DE TEPKİLER YÜKSELİYOR
Operasyonların bilançosu ABD kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler, Amerikan askerlerinin İran'a karşı İsrail için savaştığı yönünde eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail'de sığınaklarda eğlenen gruplar dikkat çekerken, bu görüntüler ABD'de tepkilerin artmasına neden oldu.
TRUMP YÖNETİMİ TOPUN AĞZINDA
Kamuoyunda bazı kesimler, Amerikan askerlerinin ve bütçesinin bölgedeki çatışmalarda kullanılmasına tepki gösterirken, Washington'un Tel Aviv'e verdiği koşulsuz desteğin ülkeyi doğrudan savaşın tarafı haline getirdiğini savunuyor. Özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde, "Önce Amerika" söylemi üzerinden Trump yönetiminin dış politika tercihleri daha yüksek sesle sorgulanmaya başladı.