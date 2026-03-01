Haberler

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Haber Videosunu İzle
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran operasyonlarında onlarca ABD'li askerin hayatını kaybetmesi ve İsrail'deki kayıpların sınırlı kalması, ABD kamuoyunda tepkilere yol açtı ve Trump yönetimi eleştirilerin odağına yerleşti.

  • İran'a yönelik operasyonlarda onlarca ABD'li asker hayatını kaybetti.
  • Çatışmalarda 2 sivil ve 4 İsrail askeri yaşamını yitirdi.
  • ABD'de bazı kesimler, Amerikan askerlerinin İran'a karşı İsrail için savaştığını eleştiriyor.

İran'a yönelik yürütülen operasyonlarda onlarca ABD'li askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalarda şu ana kadar 2 sivil ile 4 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'DE TEPKİLER YÜKSELİYOR

Operasyonların bilançosu ABD kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler, Amerikan askerlerinin İran'a karşı İsrail için savaştığı yönünde eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail'de sığınaklarda eğlenen gruplar dikkat çekerken, bu görüntüler ABD'de tepkilerin artmasına neden oldu.

TRUMP YÖNETİMİ TOPUN AĞZINDA

Kamuoyunda bazı kesimler, Amerikan askerlerinin ve bütçesinin bölgedeki çatışmalarda kullanılmasına tepki gösterirken, Washington'un Tel Aviv'e verdiği koşulsuz desteğin ülkeyi doğrudan savaşın tarafı haline getirdiğini savunuyor. Özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde, "Önce Amerika" söylemi üzerinden Trump yönetiminin dış politika tercihleri daha yüksek sesle sorgulanmaya başladı.

Kaynak: Haberler.com
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si