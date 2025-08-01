ABD Yetkilileri Gazze'yi Ziyaret Edecek

ABD Yetkilileri Gazze'yi Ziyaret Edecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze'yi ziyaret ederek gıda dağıtım noktalarını denetleyecek ve daha fazla gıda dağıtımı için plan hazırlayacaklar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bugün Gazze'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bugün Gazze'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Leavitt, Witkoff ile Huckabee'nin Gazze ziyareti sırasında mevcut gıda dağıtım noktalarını denetleyeceklerini ve daha fazla gıda dağıtımı için bir plan üzerinde çalışacaklarını kaydetti. Witkoff'un daha sonra bölgedeki izlenimleri konusunda Trump'a brifing vereceği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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