ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya saldırdı
ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlamaların yaşandığı saldırı, kameralarca kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'e hava saldırısı düzenledi.
Yemen'in başkenti Sanaa'ya yapılan saldırılar sonucunda şiddetli patlamalar meydana gelirken; saldırı anları kameralarca kaydedildi.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze depolama ve komuta/kontrol tesislerine hava saldırıları gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.