ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Kuveyt'te bir savaş uçağının alevler içinde yere çakıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Videolarda uçağın havada yanarak irtifa kaybettiği ve büyük bir patlamayla düştüğü görülürken, uçağın ABD'ye ait olduğu iddia edildi ancak ABD ve Kuveyt makamları henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Kuveyt'ten gelen görüntüler yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir savaş uçağının alevler içinde yere çakıldığı görülürken, uçağın ABD'ye ait olduğu öne sürüldü. Ancak şu ana kadar ne ABD'den ne de Kuveyt makamlarından resmi bir doğrulama geldi.

ALEVLER İÇİNDE YERE ÇAKILDI

Paylaşılan görüntülerde gökyüzünde alçalan bir savaş uçağının kısa süre sonra büyük bir patlamayla yere çakıldığı, ardından yoğun siyah dumanın yükseldiği görülüyor. Bazı görüntülerde uçağın havadayken alev aldığı, ardından kontrolünü kaybederek düştüğü iddia ediliyor.

Videoların Kuveyt'te çekildiği öne sürülse de görüntülerin tarihi ve tam konumu bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kuveyt Savunma Bakanlığı olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Uçağın tipi, mürettebat durumu ve düşüş nedeni hakkında da teyit edilmiş bilgi bulunmuyor.

SAVAŞ ORTAMINDA YENİ GERİLİM

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri sürerken, Kuveyt'teki bu iddia gerilimi daha da artırdı. Kuveyt, ABD'nin Körfez'deki önemli askeri varlık noktalarından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, çatışmaların hava sahası riskini artırdığına ve teknik arıza, düşman ateşi ya da savunma sistemleri gibi farklı senaryoların mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Ancak resmi doğrulama gelmeden iddiaların netleşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
